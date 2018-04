Constitución venezolana priorizará defensa de la soberanía

Caracas, Venezuela.- Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que la nueva carta magna de Venezuela hará énfasis en la defensa de la soberanía nacional.

Escarrá puntualizó que el primer documento consignado por la Comisión Constitucional a la directiva de la Asamblea, contiene las ponencias y los aportes para la profundización de la carta magna y estará respaldado democráticamente.

El presidente de la Comisión Constitucional apuntó que esas propuestas responden a las acciones sistemáticas de sectores de la derecha para promover la injerencia y el acoso contra Venezuela en el ámbito económico.

Escarrá rechazó la campaña de desprestigio, promovida por la oposición y los ataques económicos contra el país, a la vez que destacó la conciencia del pueblo venezolano para resistir esa coyuntura y mantenerse dispuesto a defender la soberanía.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.