Consejo de Seguridad discutirá situación en Gaza

Naciones Unidas (ONU). – El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), convocó una reunión, para tratar la situación violenta registrada en la Franja de Gaza por parte del Ejército israelí.

La asamblea, que será a puertas cerradas y tratará temas del Medio Oriente, se ejecutará debido a la insistencia de Kuwait, ya que este viernes al menos 16 personas murieron y casi mil 500 resultaron heridas por la represión en la frontera entre Israel y Gaza en la Gran Marcha del Retorno.

El portavoz de la misión diplomática rusa ante la ONU dijo que el Ejército israelí desplegó francotiradores y tanques a lo largo de su frontera, para evitar que la marcha avanzara hasta su territorio.

También usó drones, bombas lacrimógenas y balas de goma, como armas contra los participantes en la manifestación multitudinaria, celebrada cada año a finales de marzo para reclamar su territorio natal usurpado.

