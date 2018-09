Consejo Mundial de la Paz se pronuncia contra el bloqueo a Cuba

Santo Domingo, R. Dominicana. – La presidenta del Consejo Mundial de la Paz, Maria Do Socorro Gomes, condenó este domingo en Santo Domingo el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba.

En declaraciones a la Agencia Prensa Latina, Do Socorro señaló como una tarea importante denunciar en todas las tribunas ese cerco unilateral ahora que viene otra votación en Naciones Unidas contra el bloqueo, y exigir la devolución a la isla del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo.

La presidenta del Consejo Mundial de la Paz añadió que Cuba ha sufrido mucho en todos esos años en los cuales ha soportado esas medidas coercitivas, aunque mantuvo y mantiene una vida digna para su pueblo a pesar de las adversidades.

Además, precisó que en esas condiciones de asedio y problemas, la Isla nunca detuvo su solidaridad con el resto de las naciones, compartiendo lo que tiene con los más necesitados del mundo.

