Congresistas colombianos abogan por la paz

Bogotá, Colombia. – No enreden la paz, pidieron congresistas colombianos que defienden la implementación del Acuerdo negociado en La Habana y firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP.

Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional y presidente de la Comisión de Paz del Senado, afirmó que cumplirle a la paz es invertir en los departamentos más lastimados por el conflicto.

Por ello, instó a invertir más para cumplir las metas de desarrollo en esos territorios, al tiempo que el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el ejecutivo mantiene su voluntad de implementar los acuerdos y de garantizar la seguridad de los dirigentes de la antigua insurgencia que se acogen al proceso.

Angélica Lozano, senadora por el Partido Alianza Verde, señaló que la mayoría de las normas indispensables para implementar el Acuerdo, no se han presentado.

