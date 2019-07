Congresistas acusan a Trump de querer dividir el país

Las cuatro legisladoras demócratas atacadas en una serie de tuits racistas por el presidente Donald Trump acusaron al mandatario de querer provocar enfrentamientos entre los estadounidenses con sus posiciones xenófobas y divisivas.

Las representantes progresistas por los estados de Nueva York, Michigan, Minnesota y Massachusetts ofrecieron una conferencia de prensa en el Capitolio, tras polémicas declaraciones del gobernante que han generado gran indignación.

La legisladora por Minnesota, Ilhan Omar, comentó que nada le gustaría más a Trump que dividir al país según la raza, la religión, el género, la orientación o el estatus migratorio, porque esa es la única forma que tiene de evitar que se trabaje de conjunto.

Única de las cuatro atacadas por el mandatario que nació fuera de Estados Unidos, la congresista manifestó que el presidente lanzó un ataque racista, debido a que son mujeres de color.

