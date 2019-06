Conflicto comercial afecta a Europa

Varias empresas europeas, entre ellas las alemanas, padecen cada día más a causa del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, reveló un estudio realizado por entidades de ese territorio.

De acuerdo con el análisis, las 44 compañías germanas que integran la lista de las mil empresas con cotización en bolsa con mayor facturación del mundo, van rezagadas en el crecimiento en relación con sus pares norteamericanas y asiáticas.

En el caso de las empresas alemanas, la facturación solo creció en promedio un 1,2 % con respecto al año anterior, mientras que las mayores corporaciones estadounidenses aumentaron el año pasado su facturación en un promedio del 10,5 %.

Por su parte, las corporaciones más importantes de Asia lograron un crecimiento del 10,1% más que la expansión registrada por las entidades europeas.

