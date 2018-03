Confirman en Estados Unidos cifra oficial de víctimas por caída de puente

Washington.- Seis muertos y nueve heridos es la cifra definitiva de víctimas del colapso de un puente en el estado norteamericano de Florida, tras recuperar las fuerzas de rescate el último cuerpo, se informó este domingo.

Pienso que este sea el conteo final, dijo a la prensa Juan Pérez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade, y añadió que los restos de cinco personas fueron hallados y una sexta falleció en un hospital.

La tragedia ocurrió el jueves frente a la Universidad Internacional de la Florida, donde se vino abajo una estructura de concreto y acero de más de 950 toneladas.

Días antes del suceso un ingeniero de la empresa constructora del puente llamó a autoridades estatales de transporte para alertar sobre grietas en la estructura, aunque consideró que ello no comprometía la seguridad de la obra; sin embargo, el mensaje no se escuchó a tiempo.

