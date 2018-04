Confirma presidente Maduro ausencia a Cumbre de las Américas

Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó, este martes, que renunció a participar en el segmento de alto nivel de la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará el 13 y 14 de abril en Lima, Perú.

En un acto con el sector educacional, Maduro ratificó que no asistirá al evento y que se quedará junto al pueblo venezolano para conmemorar la derrota, hace 16 años, del golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez.

También criticó la actitud que mantienen gobiernos de derecha de América Latina en línea con la política guerrerista e intervencionista de Estados Unidos contra Venezuela, y que pretenden utilizar la Cumbre de Lima para condenar al país bolivariano.

El presidente Maduro anunció, además, que los días 13 y 14 los venezolanos participarán en concentraciones para recordar la gesta del pueblo que salvó a Chávez y a la Revolución Bolivariana.

