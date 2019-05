Condenan sanciones contra Cuba, Venezuela e Irán

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, sobre el impacto de las sanciones unilaterales en los Derechos Humanos, Idriss Jazairy, muestra gran preocupación por las sanciones contra Cuba, Venezuela e Irán.

Según el experto, las diferencias políticas entre gobiernos nunca deben resolverse induciendo desastres económicos a la población, al referirse a las consecuencias de las sanciones impuestas por Washington a La Habana, Caracas y Teherán.

De acuerdo con Jazairy, recurrir a esas medidas con propósitos políticos viola los derechos humanos y la normativa internacional ya que pueden precipitar catástrofes humanitarias de grandes proporciones.

Los códigos de conducta de las relaciones internacionales nunca han aceptado los cambios de gobierno mediante medidas económicas que provocan la negación de los derechos humanos y pueden llegar a causar hambre en la población.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.