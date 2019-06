Condenan en Bolivia bloqueo contra Cuba

El Movimiento Guevarista de Cochabamba, en Bolivia, condenó el bloqueo económico que mantiene Estados Unidos contra Cuba y la aplicación de la Ley Helms-Burton.

Los guevaristas de Cochabamba denunciaron al imperialismo estadounidense que afecta principalmente a la salud cubana, pues impide la compra de insumos y materia prima para la fabricación de productos de primera necesidad en los hospitales.

Mediante un pronunciamiento, los bolivianos exigieron justicia para Cuba y el cese de las medidas que impulsa Estados Unidos contra el desarrollo del pueblo cubano por casi 60 años.

En Bolivia desde 2016 hasta la actualidad, 8 mil trabajadores cubanos de la salud atendieron a personas de escasos recursos y se han salvado unas 100 mil vidas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.