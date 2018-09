Condena Naciones Unidas escalada de violencia en Libia

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la continua escalada de violencia en Tripoli, la capital de Libia, y sus alrededores, e instó a todas las partes a acatar el acuerdo de cese el fuego.

En un comunicado, Guterrez reprobó la utilización por parte de grupos armados de bombardeos que causaron la muerte y lesiones a civiles, incluidos niños, y señaló que el uso indiscriminado de la fuerza es una violación del derecho internacional humanitario.

El viernes, el Ministerio del Interior libio anunció un cese el fuego en Tripoli bajo el auspicio de la ONU, pero aún se escuchan tiroteos con armamentos pesados y explosiones, según testigos.

Los misiles golpearon el sábado el hotel Al-Waddan, cerca de las oficinas centrales del gobierno en el centro de la capital, que ha sido testigo de violentos choques entre fuerzas gubernamentales y milicias armadas.

