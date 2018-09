Concederá Lula su primera entrevista desde presidio

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva concederá al diario Folha de Sao Paulo su primera entrevista desde que comenzó a cumplir prisión política hace 175 días.

La publicación fue autorizada por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandovski a entrevistar al líder histórico y fundador del Partido de los Trabajadores con captación de vídeo y audio.

Lewandowski acató así una reclamación de la empresa Folha da Manha y Monica Bergamo contra un acto de la jueza de la 12 sala federal de Curitiba, que había negado la solicitud de entrevista, imponiendo censura a la actividad periodística y mitigando la libertad de expresión.

Lula permanece desde el pasado 7 de abril como preso político en la Superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, donde comenzó a cumplir anticipadamente una condena de 12 años.

