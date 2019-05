Compra de misiles rusos desvela al Pentágono

Turquía mantiene sus negociaciones con Estados Unidos en torno a la adquisición del sistema ruso de defensa aérea, afirmó el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, y se prepara para las posibles sanciones desde Washington.

El ministro de Defensa indicó que se observa una mejoría general con respecto al tema de los cazas F-35 en dichas conversaciones, y que la parte turca espera alcanzar un compromiso.

A pesar de esos progresos, el ministro turco hizo hincapié en la preparación de Ankara para las posibles represalias estadounidenses, que podrían imponerle en el marco de la ley para Contrarrestar a los Adversarios, a través de Sanciones por la compra de los antimisiles a Rusia.

En respuesta al ultimátum planteado por Estados Unidos a Turquía, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia rechaza el ultimátum a Turquía, quien lo tachó de inaceptable.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.