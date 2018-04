Comienza en Sao Paulo conferencia Lula Libre

Romper el cerco de los medios comerciales golpistas será uno de los principales objetivos de la Conferencia Nacional Lula Libre: vencer la batalla de la comunicación, que comienza en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

El foro, de dos días de duración, tendrá lugar en un momento muy importante para aglutinar las fuerzas que luchan por la democracia y por el derecho de Lula a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales.

La propuesta de la conferencia es construir un objetivo común sobre la batalla de la comunicación en Brasil, definir cómo podemos elaborar una estrategia de conquista de opinión y concientización del debate, y también de organización.

El encuentro, indicaron los organizadores, tendrá lugar en un contexto caracterizado por la necesidad de enfrentar el avance golpista, que ataca frontalmente la democracia brasileña.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.