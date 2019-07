Comienza en Bolivia Feria de Salud

La XIX Feria de Salud de Bolivia comienza en la ciudad de Riberalta departamento de Beni, donde médicos nacionales y cubanos brindarán de manera conjunta, atención gratuita en especialidades.

Esta feria reforzará la cobertura en la atención por especialidades, dentro del Sistema Único de Salud, iniciativa de carácter universal, gratuito para la población de escasos recursos, según indica el Ministerio.

Por su parte, los profesionales de la Brigada Médica Cubana ratificaron su compromiso de llevar la salud hasta los lugares más recónditos del país, con entrega, dedicación, compromiso con el pueblo boliviano, guiados por los principios de la Revolución Cubana y el líder histórico Fidel Castro Ruz.

Surgieron estas Ferias de Salud por iniciativa del presidente Evo Morales, para niños, adultos y personas de la tercera edad que reciben diagnóstico, tratamiento e información sobre las enfermedades que padecen.

