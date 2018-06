Comenzará ofensiva en Venezuela para estabilizar los precios

El vicepresidente para el área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció la próxima estabilización de los precios en todos los mercados del país para impedir que se siga especulando de manera criminal y delictiva contra el pueblo.

Desde el Palacio de Miraflores, el funcionario indicó que una vez que se acuerden los precios y se publiquen, a las agroindustrias y los sistemas de comercialización o distribución que los violen se les aplicará el peso de la ley.

El vicepresidente económico informó que se reunió con gobernadores, alcaldes y alcaldesas antes de iniciar el nuevo reordenamiento de la administración y el funcionamiento de los mercados mayoristas y municipales.

Asimismo, informó sobre la creación de un manual de procedimientos para aplicar en todos esos centros de venta a fin de que sigan las normas elementales de funcionamiento, organización y comercialización.

