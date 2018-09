Colaboradores cubanos en Guatemala debaten Proyecto de Constitución

Miembros de la Brigada Médica Cubana en Guatemala aportaron sus criterios sobre el Proyecto de Constitución, como parte del ejercicio participativo de consulta popular que se realiza fuera y dentro de la Isla.

Para el informático Alfredo Rodríguez es significativo que todos tengamos la posibilidad de influir en cómo nuestro país va a conducirse durante los próximos años porque es la llamada Ley de leyes, y en ella van a estar recogidos los fundamentos y principios que regirán la vida del país.

Luisa Domínguez, licenciada en Enfermería, ratificó la importancia de tener la oportunidad de participar en los debates, emitir criterios y ratificar el compromiso con la Revolución.

Hasta el 22 de septiembre, la Misión Estatal cubana en Guatemala desarrollará ese proceso, el cual abarca las 24 brigadas médicas departamentales distribuidas en ese país.

