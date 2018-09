Colaboradores cubanos en Bolivia analizan Proyecto de Constitución

Este lunes colaboradores cubanos de la salud en Bolivia analizaron el proyecto de Constitución, como parte del ejercicio participativo de consulta popular al que están convocados todos los ciudadanos estén dentro o fuera de la Isla.

En los nueve departamentos de esa nación sudamericana laboran más de 760 trabajadores cubanos de la salud, quienes hasta la fecha realizaron varias reuniones en las que se efectuaron más de 200 propuestas al proyecto.

Este lunes el debate se llevó a cabo en la Clínica del Colaborador, en La Paz, donde los participantes plantearon aspectos vinculados con la salud, la religión, la educación, el salario y los límites de edad, entre otros temas.

Propusieron, además, no limitar el ejercicio del cargo de presidente a dos periodos consecutivos, y que pueda mantenerse siempre que su trayectoria sea satisfactoria y en beneficio de la nación.

