Claman cese de injerencia sobre Venezuela

La Asamblea Internacional de los Pueblos continúa en Caracas sus jornadas de solidaridad con Venezuela, para reclamar el cese de las injerencias y amenazas sobre la nación sudamericana.

Con la participación de más de 400 delegados de los cinco continentes, el programa convoca para este martes a un Foro comunicacional de Política Digital, con el fin de consolidar la unidad y la lucha nacional e internacional contra las arremetidas de Estados Unidos y sus aliados.

Los participantes en la cita, provenientes de más de 80 países, recorrerán además el Cuartel de la Montaña para rendir tributo al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Los delegados a la Asamblea Internacional de los Pueblos debaten sobre la lucha antiimperialista frente a las amenazas de Washington, donde sobresale la iniciativa para declarar el 6 de marzo como Día Internacional de la Solidaridad con Venezuela.

