Cinco arrestos en Italia tras operación terrorista

Autoridades policiales italianas arrestaron a cinco personas durante una redada antiterrorista en la ciudad de Latina, a unos 70 kilómetros al sur de Roma.

Según la prensa uno de los detenidos es un palestino acusado de adiestramiento y actividades relacionadas con el terrorismo internacional, en tanto los otros son tunecinos imputados por asociación para delinquir para la falsificación de documentos y favorecer la inmigración clandestina.

Indican que el palestino después de un proceso de radicalización accedió a videos de propaganda para incorporarse como combatiente al denominado Estado Islámico y a través de algunos de los materiales audiovisuales procuró información para realizar un atentado con armas de fuego.

Los otros arrestados forman parte del círculo de antiguas relaciones del tunecino Anis Amri, autor del atentado terrorista de Berlín hace dos años.

