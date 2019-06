Ciclón amenaza con pasar por agua cumbre del G-20

La cumbre del G-20 que sesionará el fin de semana en Osaka, Japón, estará pasada por agua ante la llegada de un ciclón tropical que viene acompañado por fuertes lluvias y vientos, anunció una fuente oficial.

Está previsto el fenómeno meteorológico se acerque a esa ciudad japonesa esta noche, y en las próximas horas deberá aumentar su intensidad, indicaron fuentes del gobierno local.

Este jueves comenzaron a llegar a Osaka los presidentes y otras autoridades que participarán en la reunión del G-20, como el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, entre otros.

De acuerdo con los trascendidos, la reunión tendrá sus momentos cumbre con los encuentros paralelos entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y Trump, quien se reunirá, además con su par chino, Xi Jinping, y este último a su vez con Putin.

