China y Estados Unidos acuerdan negociaciones comerciales

Tokio, Japón. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron hoy reiniciar las negociaciones para finalizar el acuerdo que selle el diferendo comercial que enfrenta ambos países.

Los equipos en breve volverán a la mesa de diálogo para analizar cuestiones específicas y la parte estadounidense también se comprometió a no imponer más aranceles adicionales sobre las importaciones del gigante asiático.

Al cierre de la reunión, en el contexto de la cumbre del G-20, Trump comentó que fue mejor de lo esperado y las dos potencias están de vuelta al camino correcto; más tarde, ambos países emitirán sus respectivos comunicados con detalles sobre lo consensuado por los máximos líderes.

Xi enfatizó en que la cooperación es la herramienta más acertada porque beneficia a los intereses de cada lado y permite pasar la página sobre cualquier tipo de controversia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.