China saluda victoria electoral de López Obrador en México

China saludó la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, y reafirmó su deseo de trabajar por fortalecer los nexos con México bajo su mandato y consideró que ejercerá una influencia importante en el plano regional e internacional.

Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que su gobierno le transmite sinceras felicitaciones al describir a ese país como un socio importante en América Latina.

Afirmó, China y México son buenos amigos y socios estratégicos. Queremos trabajar para profundizar la confianza mutua, la cooperación y promover el desarrollo en beneficio de nuestros pueblos.

Asimismo, Lu Kang aseveró que bajo el liderazgo de López Obrador la colaboración será más sustancial, la nación latinoamericana logrará mayores avances en su progreso económico y ejercerá una significativa influencia en asuntos regionales y globales.

