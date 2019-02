China saluda masivo apoyo en las urnas a nueva constitución de Cuba

China felicitó hoy a Cuba por el respaldo masivo que recibió la nueva Constitución y destacó que constituye un paso trascendental porque establece el marco legal para el futuro desarrollo de ese país.

Lu Kang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo en rueda de prensa que la alta aprobación de los habitantes de la isla a ese texto marca un progreso importante.

China respeta y apoya las decisiones del pueblo cubano, desea y confía en que el camino de desarrollo de Cuba será mucho más amplio, declaro Lu, ademas los principales medios de comunicación de China destacaron el desarrollo del referendo.

La nueva carta magna reafirma el carácter socialista de Cuba y el papel rector del Partido Comunista, refleja cambios en la estructura del Estado, amplía los derechos y las garantías individuales, fortalece el poder popular desde la base, y reconoce varias formas de propiedad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.