China lanza uso comercial del 5g

China planea lanzar el uso comercial de la 5G el próximo primero de octubre, en saludo al aniversario 70 de su fundación como República, reportó la prensa local.

Michael Gao Wenhao, un alto directivo de la empresa tecnológica ZTE confirmó que ese día las operadoras telefónicas China Mobile, China Unicom y China Telecom, abrirán el servicio al público, con lo cual el país se convertirá en el tercero del mundo que lo oferta.

Gao agregó que en esta jornada se pondrán en funcionamiento casetas experimentales en varias urbes para que los consumidores prueben navegar en internet con esa conexión, desde sus teléfonos u otros dispositivos electrónicos.

El pasado 3 de abril, Corea del Sur tomó la delantera mundial en la prestación de servicios comerciales en la revolucionaria tecnología, luego que sus telefónicas SK Telecom, KT y LG Uplus la lanzaron dos días antes de lo previsto.

