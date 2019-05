China devuelve golpe comercial a Estados Unidos

China anunció incrementos del 10 al 25 por ciento sobre los aranceles que aplica a importaciones de Estados Unidos, en reciprocidad a una acción similar desde Washington, que prendió la mecha nuevamente de la guerra comercial.

La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, explicó que ese movimiento equivaldrá a 60 mil millones de dólares, involucrará a cinco mil productos, y entrará en vigor a partir del primero de junio próximo.

Los bienes con gravámenes menores del cinco por ciento, no se verán afectados con la respuesta de China a la decisión unilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los tributos impuestos a sus mercancías.

El pleito volvió al cruce de disparos arancelarios luego de seis meses de tregua durante la cual las dos potencias estuvieron bien cerca de lograr un convenio, pues se habían puesto de acuerdo en muchos puntos conflictivos.

