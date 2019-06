China aplica ley del talión a represalia de Estados Unidos

Beijing lanzará pronto su propia lista de entidades, para devolverle el golpe a las empresas extranjeras que realizan esfuerzos desiguales contra las compañías chinas.

La llamada lista de entidades no confiables, incluirá organizaciones, individuos y firmas extranjeras que bloquean y cierran la cadena de suministro, y toman medidas discriminatorias por razones no comerciales.

El portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, ha explicado que la medida se debe a que algunas entidades extranjeras violaron las reglas del mercado y el espíritu de los contratos, dañaron los derechos legítimos de las entidades chinas, y pusieron en peligro la seguridad nacional.

China está dispuesta a adoptar importantes medidas de represalia como consecuencia de las iniciativas de Estados Unidos contra Huawei y otras compañías chinas en su lista negra, indicó Gao Feng.

