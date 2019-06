China aboga por relación estable con Estados Unidos

En medio de la escalada en las tensiones entre China y Estados Unidos, el ministro de Defensa del país asiático, Wei Fenghe, abogó por una relación bilateral caracterizada por la cooperación y la estabilidad.

Al intervenir en el XVIII Foro Shangri-La, que se desarrolla en Singapur, el jefe militar chino advirtió que una guerra entre ambas potencias sería un desastre con consecuencias para el resto del mundo.

Esperamos que la parte estadounidense trabaje con nosotros por el mismo objetivo, siga los principios de no conflicto, no confrontación, respeto mutuo y cooperación en beneficio mutuo, enfatizó el representante de Beijing.

Beijing y Washington se encuentran en una guerra comercial declarada hace ya un año por el presidente norteamericano, Donald Trump, y desde entonces ambas naciones han incrementado paulatinamente los aranceles a las importaciones procedentes del adversario.

