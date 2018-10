Che Guevara en ciudad italiana

El mural callejero más grande del mundo que se ha hecho sobre el Che se puede apreciar en Nápoles, obra del artista italiano Jorit Agoch que conmemora un aniversario más de la muerte del Guerrillero Heroico.

Cerca de 40 días se tardó el artista del graffiti italiano Jorit Agoch, en pintar un enorme mural en las paredes de dos edificios de 10 pisos en el distrito de San Giovanni a Teduccio, la obra muestra el rostro del guerrillero.

El mural sobre el Che Guevara es el último trabajo del artista, que en julio pasado fue arrestado por soldados israelíes en Cisjordania, tras haber confeccionado un mural representando a Ahed Tamimi, la joven activista palestina encarcelada por el régimen israelí.

Jorit Agoch, considera que el Che Guevara es un ejemplo de humanidad y de sacrificio hacia los demás, este mural acompaña otros dos, uno con el retrato de Diego Armando Maradona, y otro de Niccolo, un niño autista.

