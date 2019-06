Chalecos amarillos por relanzar su movilización en Francia

Los chalecos amarillos llamaron a realizar manifestaciones hoy y mañana en toda Francia con vistas a relanzar el movimiento, tras un descenso de la movilización en las últimas semanas.

El sábado se prevén varias demostraciones en París y en otras ciudades del país como Bordeaux, Montpellier y Estrasburgo, en tanto los líderes llaman a una asistencia masiva.

Los chalecos amarillos comenzaron a salir a las calles en noviembre del pasado año y aunque al principio los manifestantes se oponían al aumento de precios del combustible decretado por el Gobierno, luego las reivindicaciones se ampliaron al incremento de impuestos en general y la pérdida del poder adquisitivo.

Ahora reclaman también reformar la Constitución en aras de una democracia plena y que los ciudadanos tengan la posibilidad de pedir e impulsar la realización de referendos nacionales sobre temas relevantes.

