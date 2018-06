Cerraron las urnas en Colombia

Ya se desarrolla en Colombia el escrutinio del balotaje presidencial en el que se enfrentaron los candidatos Iván Duque, del derechista Centro Democrático, y Gustavo Petro, del movimiento izquierdista Colombia Humana.

Según el titular de la Registraduría Nacional, Juan Carlos Galindo, al cierre de las urnas la evaluación es que fueron las elecciones más tranquilas y vigiladas de la historia, tanto por observadores nacionales como internacionales.

Galindo declaró que los resultados generales, y por tanto el relevo de Juan Manuel Santos al frente de la presidencia, se conocerán sobre las 6 y 30 de la tarde, hora de Colombia; 7 y 30 hora de Cuba.

Si el voto popular se corresponde con las encuestas, Iván Duque debe asumir como Jefe de Estado, un hombre sobre el que llega la incertidumbre ante los procesos de paz, tanto el pactado con las FARC, como el que se negocia con el Ejército de Liberación Nacional.

Noticia relacionada

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.