Central obrera acampa frente al Congreso argentino

La Central de Trabajadores de Argentina encabeza desde hoy y hasta el viernes un acampe frente al Congreso argentino, para protestar contra el proyecto de ley del presupuesto del Gobierno.

Esa central instala este lunes casas de campañas, mientras en el interior del poder Legislativo voces gubernamentales debatirán el proyecto que ese sector rechaza al considerar que está dictado por el Fondo Monetario Internacional.

A la convocatoria se sumarán diversas organizaciones sociales, que piden al Gobierno frenar una política que está avasallando y asfixiando a la clase trabajadora y a los más vulnerables.

Nuestro plan de lucha no es solo en contra de la política del presidente Mauricio Macri, queremos proponer una perspectiva de agenda económica social que tenga que ver con el trabajo, producción y soberanía, dijo recientemente el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy.

