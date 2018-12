Celebran Día de Reconciliación en tierra de Nelson Mandela

Sudáfrica celebró este domingo el Día de la Reconciliación con numerosos eventos y un acto central en la provincia de Cabo Oriental, tierra donde nacieron Nelson Mandela y Albertina Sisulu, cuyos centenarios se recordaron este año.

El presidente Cyril Ramaphosa dijo que esos gigantes de la lucha antiapartheid nacieron hace un siglo en esa región sudafricana, donde cultivaron la semilla de sus conciencias políticas y se unieron al combate para impulsar la causa de la oprimida mayoría negra.

Ellos fueron también pacifistas y constructores de puentes entre razas, señaló el mandatario en la cita, que tuvo sede en el estadio de la universidad Walter Sisulu, con el lema El año de Nelson Mandela y Albertina Sisulu; Libertadores para la Reconciliación.

Ramaphosa añadió que al celebrar ese día no solo miramos al pasado de apartheid sino al legado de siglos de injusticia histórica.

