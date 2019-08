Celebran aniversario de Guardia Nacional Bolivariana

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, tras celebrarse el aniversario 82 de fundada esa fuerza castrense.

Mediante la red social Twitter, el jefe de Estado precisó que los venezolanos agradecen a los miembros de ese cuerpo su aporte a la paz del país sudamericano, por su compromiso e integridad moral.

Maduro recordó, además, que se cumple un año del intento de magnicidio contra el alto mando político-militar perpetrado en Caracas, desde donde la derecha pretendía desarticular la Revolución bolivariana con el asesinato de sus máximos dirigentes.

Agregó que ese 4 de agosto quedó marcado en la historia como un intento frustrado para acabar con la Revolución, y agradeció la fe del pueblo venezolano que le dan la fuerza y protección para continuar en la batalla.

