Celebra Nicaragua aniversario de toma de fortaleza somocista

Habitantes de la ciudad de León en Nicaragua celebraron el aniversario 40 de la toma del Fortín de Acosasco, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una de las acciones finales de la lucha contra la dictadura somocista.

Al homenaje asistieron veteranos de la lucha, conocidos como “Sandinismo Histórico”, y madres de héroes y mártires de los combates que concluyeron con la toma del enclave militar el 7 de julio de 1979.

Tras la liberación de la ciudad de León el 20 de junio de ese año, la toma del Fortín de Acosasco se convirtió en un objetivo estratégico para las fuerzas sandinistas, que lograron liberarlo tras varios días de combates.

La toma del fortín tuvo un valor simbólico, ya que el lugar fue por décadas un centro donde fueron torturados, interrogados y ejecutados centenares de presos sandinistas por parte de la Guardia Nacional Somocista.

