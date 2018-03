Celebra canciller de Ecuador reanudación de mesa de paz en Colombia

Ecuador.- La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, celebró la reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, suspendidas desde el 10 de enero último.

Realmente celebramos que esta quinta ronda esté teniendo lugar, y reiteramos nuestro compromiso con la paz en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz para toda América Latina, afirmó la titular.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones exteriores y Movilidad Humana, Espinosa consideró como una gran noticia el restablecimiento de las negociaciones, que cuentan con el acompañamiento de Brasil, Chile, Cuba, Venezuela, Noruega y Ecuador.

El 8 de marzo último, la cancillería ecuatoriana instó a las partes a iniciar el quinto ciclo de diálogo, con el mayor de los respetos y consideraciones, en aras del futuro de paz para América Latina y el Caribe.

