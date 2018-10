Cataluña vuelve a la tensión con mandatario español

El presidente regional catalán, Quim Torra, lanzó un ultimátum al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, para la realización de referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente de autodeterminación antes de noviembre, o le retirará su apoyo en el Congreso.

Agregó ante el Parlamento que la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Pedro Sánchez se ha acabado, y agregó que por lo que si en un mes no presenta una propuesta, no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso.

El líder socialista llegó al poder tras una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy; pero solo dispone de 84 diputados sobre 350, por lo que su gobernabilidad depende de los vascos y los independentistas catalanes.

Sin embargo, el ejecutivo central respondió que no admite ningún ultimátum, dijo la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

