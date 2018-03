Cataluña reivindica derechos de independentistas presos

El parlamento de Cataluña celebra este miércoles un pleno urgente para reivindicar los derechos políticos del expresidente Carles Puigdemont y de los líderes separatistas presos por su papel en la declaración unilateral de independencia de esa región española.

La cámara regional debatirá este miércoles dos propuestas consensuadas por Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana y la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular, los tres partidos secesionistas que suman mayoría absoluta.

En concreto, estos defenderán el derecho de Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull, diputados electos en los comicios de diciembre último, a ser investidos presidentes de la Generalitat.

Con estas resoluciones, más simbólicas que efectivas, las agrupaciones pretenden poner de manifiesto que los tres candidatos continúan siendo elegibles a pesar de las trabas judiciales.

