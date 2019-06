Caricom denuncia bloqueo de Estados Unidos a Cuba

El presidente del Consejo para las Relaciones Exteriores y de la Comunidad de Caricom, Peter David, denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

En la inauguración de la VI Reunión Ministerial Caricom-Cuba, el también ministro de Relaciones Exteriores de Granada, rechazó la aplicación de la extraterritorial Ley Helms-Burton.

A su vez, Cuba reafirmó su compromiso de mantener la cooperación con el Caribe, la cual se ha desarrollado en las esferas de la salud, la educación, el deporte, la agricultura, la biotecnología, la construcción, el enfrentamiento y la reducción de riesgos de desastres naturales, entre otras.

Solo en el ámbito de la cooperación solidaria, en las naciones del Caribe se encuentran laborando más de mil 700, además de los miles de estudiantes que se han graduado o cursan estudios en Cuba.

