Caravana Lula por Brasil prosigue su marcha

Río Grande do Sul, Brasil.- Ahora bajo el denunciado asedio de milicias armadas por la extrema derecha en el estado de Río Grande do Sul, la caravana Lula por Brasil continuará su cuarta etapa en la tricentenaria municipalidad de Sao Borja.

El programa estará centrado en la visita del fundador del Partido de los Trabajadores a lugares de recordación de los ex gobernantes brasileños Getulio Vargas y Joao Goulart ‘Jango’ y del líder nacionalista y quien fuera gobernador de esa entidad federativa Leonel Brizola.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que con la presentación quería rendir homenaje a Vargas, Jango y Brizola y a todas las conquistas laborales conseguidas a partir de la década de 1940.

La cuarta etapa del proyecto Lula por Brasil, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 28 de marzo, recorrerá tres estados del sur brasileño: Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.

