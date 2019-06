Candidata demócrata apoya proyecto contra bloqueo a Cuba

La senadora y aspirante presidencial demócrata Elizabeth Warren se unió como copatrocinadora al proyecto bipartidista encaminado a poner fin al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba.

La página digital sobre las actividades legislativas del Congreso muestra que desde el 19 de junio el nombre de la legisladora por Massachusetts se ubica junto al de los otros 4 copatrocinadores de la propuesta legislativa.

De ese modo, dos candidatas demócratas a la Casa Blanca dan su respaldo a la normativa que busca el levantamiento del cerco, pues el proyecto fue introducido en febrero pasado por la también aspirante presidencial Amy Klobuchar.

De acuerdo con el promedio de encuestas del portal Real Clear Politics, Warren se ubica en el tercer puesto entre más de 20 aspirantes presidenciales demócratas, solo por detrás del exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders.

