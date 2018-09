Cancillería de Japón recibe a delegación partidista cubana

Una delegación cubana encabezada por José Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, fue recibida en la sede de la Cancillería nipona por el Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores, Iwao Horii.

El vicecanciller japonés destacó la oportunidad que brinda la celebración de aniversarios de gran significación para ampliar y reforzar los intercambios en ambos sentidos

Balaguer agradeció la postura de Japón en apoyo al reclamo internacional contra el Bloqueo en una coyuntura en la que su aplicación se ha reforzado y son más graves sus efectos sobre la vida cotidiana de los cubanos

El dirigente partidista cubano también fue recibido en la sede del Partido Liberal Democrático donde se ratificó la disposición del gobierno japonés de fomentar el diálogo político y el intercambio en favor de relaciones más multifacéticas

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.