Canciller de Venezuela culmina gira de la dignidad en el caribe

El canciller venezolano Jorge Arreaza culminó su gira diplomática de la dignidad por el Caribe en la Federación de San Cristóbal y Nieves, luego de recorrer otras islas como, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales en la región.

Este jueves durante su visita Arreaza sostuvo un encuentro con el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris para establecer una agenda de trabajo, cooperación y desarrollo entre ambas naciones.

El canciller venezolano expresó su solidaridad y su determinación de expandir las relaciones con el Gobierno y el pueblo de San Cristóbal y Nieves.

Durante esta semana Arreaza se reunió con la delegación de la República de Trinidad y Tobago para expandir los acuerdos energéticos, de explotación gasífera y petróleo que ya existían entre los dos países.

