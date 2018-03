Canciller ecuatoriana defiende derechos de mujeres indígenas

Nueva York, Estados Unidos.- La canciller María Fernanda Espinosa, anunció que Ecuador respaldará la inclusión de iniciativas a favor de las mujeres indígenas en el documento final de la Comisión de la Condición Jurídica y Social.

Así lo dijo durante una reunión con el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, en el marco de la Comisión que sesiona hasta la próxima semana en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Espinosa se refirió a dos peticiones planteadas por el Foro: la primera, trabajar para que las mujeres indígenas tengan acceso a la propiedad y al control de tierras, territorios y recursos naturales.

De esta forma, se contribuirá al empoderamiento económico de las indígenas y al reconocimiento de su papel en la seguridad alimentaria, la conservación de la diversidad biológica y los saberes ancestrales, además de cómo todo ello aporta a combatir el cambio climático y el hambre , agregó.

