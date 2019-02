Canciller de Venezuela reitera denuncia de agresión

Naciones Unidas (ONU). – El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para denunciar la injerencia y la amenaza de intervención militar a la que se enfrenta su país.

Al respecto, Arreaza pidió al organismo internacional que se pronuncie ante las operaciones injerencistas y al mismo tiempo, volvió a instar a la oposición venezolana al diálogo.

El canciller indicó que Estados Unidos con el pretexto de una “ayuda humanitaria“, pretende una intercesión en Venezuela, acto ante el que la ONU debe alzar la voz, estamos dispuestos a trabajar con las Naciones Unidas para recibir la asistencia técnica humanitaria, pero por la fuerza no.

Arreaza además, ilustró los hechos ocurridos el pasado sábado en la frontera de Colombia con Venezuela, donde fascistas agredieron a la fuerza pública venezolana.

