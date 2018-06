Canciller boliviano considera satisfactoria visita de Morales a China

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, consideró satisfactoria la visita oficial del presidente Evo Morales a China, por los resultados “trascendentales” alcanzados en beneficio de Bolivia y la relación bilateral con esa potencia.

Después de unas jornadas intensas hemos culminado y realmente nos sentimos satisfechos porque hemos tenido una agenda en la que concretamos resultados trascendentes para Bolivia , dijo vía telefónica con medios locales.

Huanacuni manifestó que en dos jornadas se abordaron algunas proyecciones con autoridades y empresarios chinos sobre la transferencia de tecnología y la posibilidad de potenciar el desarrollo de la minería y las telecomunicaciones en Bolivia.

Hemos tenido una reunión importante viendo algunos aspectos de proyección tecnológica, viendo las posibilidades de cooperación en nuestras áreas priorizadas como los hidrocarburos , acotó

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.