Cancela Estados Unidos programas para niños migrantes

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el fin de las clases de inglés, los programas recreativos, y la asistencia legal para migrantes menores de edad sin compañía.

La administración, cuyas políticas migratorias reciben rechazo dentro y fuera del país, justificó la medida, comunicada a los refugios correspondientes, por problemas con el presupuesto destinado a esas iniciativas.

A juicio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los niños y adolescentes quedarán sin “actividades que no son necesarias para la protección de la vida y la seguridad”.

El referido departamento está buscando una asignación de emergencia de casi 2900 millones de dólares, para financiar sus operaciones con refugiados, apuntaron las informaciones, recordaron además que esa entidad está obligada a priorizar el cuidado de los menores a pesar del déficit de fondos.

