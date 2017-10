Cambiemos gana legislativas en Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina. – La expresidenta argentina y líder de Unidad Nacional, fuerza política que la representó en su aspiración para un cargo de senadora, Cristina Fernández de Kirchner reconoció en la noche de este domingo la derrota de su agrupación en las elecciones legislativas donde aspiraban controlar el Senado.

No nos alcanza para superar a nuestros adversarios. Somos serios y responsables, señalo Cristina al reconocer la victoria del oficialismo. En Buenos Aires, Esteban Bullrich fue quien ganó las legislativas representando a Cambiemos, organización política de derecha que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

Al dirigirse a sus partidarios, la exmandataria indicó que la estrategia desde la oposición a las políticas de Macri es conformar un frente basado en la unidad y así detener la arremetida neoliberal que trata de imponer una política económica y social que afecta a las grandes mayorías.

Unidad Nacional, que llevó en Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner como candidata al Senado, alcanzó el 36,26 por ciento de los votos, frente al 42,15 por ciento que respaldó la propuesta del partido oficialista de Macri.

