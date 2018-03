Cámara Baja aprueba en Puerto Rico reforma educacional

San Juan, Puerto Rico. – La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó, este martes, el proyecto de reforma educativa y espera la firma del gobernador Ricardo Roselló.

La propuesta busca cerrar 300 colegios y crear las llamadas escuelas chárter, y el gremio docente rechaza esa reforma porque es una forma de privatización del sistema educativo a través de los fondos públicos.

Los resultados del modelo de administración escolar propuesto por Roselló para Puerto Rico son ampliamente cuestionados en Estados Unidos, nación donde las escuelas chárters funcionan en 39 estados, recordaron los maestros.

Son escuelas públicas financiadas con fondos de la gobernación y administradas por empresas privadas; y se caracterizan porque no están obligadas a cumplir con los reglamentos exigidos por las agencias públicas, porque la administración recae en manos de la empresa privada.

