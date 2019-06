Califican de vergüenza prisión de Estados Unidos en Guantánamo

La prisión que mantiene Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, es un desprestigio internacional para nuestro país y una vergüenza que ya debe clausurarse, asegura el diario norteamericano La Opinión.

Un editorial publicado por ese medio, el mayor periódico en español de Estados Unidos, califica también a esa cárcel como una afrenta a los derechos humanos, y un capítulo vergonzoso de la Guerra contra el Terrorismo que debe cerrarse de una vez por todas.

El medio con sede en Los Ángeles, California, criticó la idea de que haya crímenes tan horribles que merezcan ser castigados con décadas de encierro, a pesar de no haberse declarado la culpabilidad del acusado.

La cárcel representó desde su apertura otro capítulo oscuro en la historia, de una base naval que permanece hace más de un siglo en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y Gobierno de la isla.

